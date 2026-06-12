Hyun-seok Hong könnte den FSV Mainz 05 im Sommer endgültig verlassen. Die ‚Allgemeine Zeitung‘ berichtet, dass die Rheinhessen bereit sind, den 26-Jährigen ziehen zu lassen. Interesse bekunden demzufolge der FC Toulouse und Olympique Lyon aus Frankreich sowie Trabzonspor und Kasimpasa aus der Türkei.

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Hong war 2024 für vier Millionen Euro nach Mainz gewechselt. Die vergangene Saison verbrachte der offensive Mittelfeldspieler leihweise beim FC Nantes und KAA Gent. Hongs Vertrag bei den 05ern läuft noch bis 2028, ein Verbleib über den Sommer hinaus ist dem Bericht zufolge „unwahrscheinlich“.