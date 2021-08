Eintracht: Der Zeitplan bei Hauge

Jens Petter Hauge dürfte schon bald neuer Spieler von Eintracht Frankfurt sein. Nach Informationen von ‚Sky‘ fehlen für den Transfer des Flügelspielers vom AC Mailand an den Main nur noch Formalitäten. Am heutigen Sonntag soll der 21-jährige Norweger demzufolge nach Frankfurt reisen, Medizincheck und Unterschrift folgen am morgigen Montag.

Hauge wechselte erst im vergangenen Sommer vom FK Bodö/Glimt nach Mailand. In 24 Einsätzen für die Rossoneri konnte der Norweger seither fünf Tore und einen Assist verbuchen. Laut italienischen Medien handelt es sich beim Transfer um eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufpflicht über zwölf Millionen Euro, die ‚Bild‘ hingegen berichtete zuletzt von einer niedrigeren Summe.