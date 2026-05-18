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Offiziell Bundesliga

Gladbach schnappt sich ablösefreien Batz

von Julian Jasch - Quelle: borussia.de
3 min.
Daniel Batz ballt die Fäuste @Maxppp

Daniel Batz verdient seine Brötchen künftig bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen geben die ablösefreie Verpflichtung des Schlussmanns offiziell bekannt. Am Niederrhein unterschreibt der 35-Jährige bis 2028.

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Batz war 2023 vom 1. FC Saarbrücken zu Mainz 05 gewechselt. Aufgrund der Verletzung von Robin Zentner (31) stand er in dieser Saison 21 Mal in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Bei der Borussia ist Batz als Nummer zwei hinter Moritz Nicolas (28) eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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