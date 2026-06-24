Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Bayer tütet besonderen Culbreath-Deal ein

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Montrell Culbreath klatscht @Maxppp

Bayer 04 Leverkusen plant langfristig mit Montrell Culbreath. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der 18-Jährige seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Das Besondere: Es ist bereits die zweite Verlängerung in diesem Jahr, erst im Januar hatte der Rechtsaußen einen Kontrakt bis 2030 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Culbreath avancierte zum Ende der abgelaufenen Saison zum Stammspieler. Neun seiner zwölf Bundesligaeinsätze durfte er von Beginn an absolvieren und überzeugte dabei so sehr, dass die Werkself diese Leistungen nun mit einem neuen Arbeitspapier zu verbesserten Konditionen honoriert. Eine eigentlich für den Sommer geplante Leihe liegt ebenfalls vorerst auf Eis. Der deutsche U19-Nationalspieler wird stattdessen die Chance erhalten, seine Position in der Mannschaft weiter zu festigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Montrell Culbreath

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Montrell Culbreath Montrell Culbreath
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert