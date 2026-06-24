Bayer 04 Leverkusen plant langfristig mit Montrell Culbreath. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der 18-Jährige seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Das Besondere: Es ist bereits die zweite Verlängerung in diesem Jahr, erst im Januar hatte der Rechtsaußen einen Kontrakt bis 2030 unterschrieben.

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Culbreath avancierte zum Ende der abgelaufenen Saison zum Stammspieler. Neun seiner zwölf Bundesligaeinsätze durfte er von Beginn an absolvieren und überzeugte dabei so sehr, dass die Werkself diese Leistungen nun mit einem neuen Arbeitspapier zu verbesserten Konditionen honoriert. Eine eigentlich für den Sommer geplante Leihe liegt ebenfalls vorerst auf Eis. Der deutsche U19-Nationalspieler wird stattdessen die Chance erhalten, seine Position in der Mannschaft weiter zu festigen.