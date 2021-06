Tottenham: 25 Millionen für González?

Nicolás González steht offenbar auf der Liste von Tottenham Hotspur. Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, denkt Sportdirektor Fabio Paratici über eine Verpflichtung des Argentiniers nach, der noch bis 2024 vertraglich an den VfB Stuttgart gebunden ist.

Bereits unter José Mourinho soll der Name des Bundesligaspielers in Tottenham diskutiert worden sein. Nun wird es angeblich konkret. Paratici plant dem Bericht zufolge ein Angebot über 25 Millionen plus Bonuszahlungen abzugeben.

Mit einem Angebot in genannter Höhe würde man den AC Florenz überbieten. Die Italiener sind offenbar bereit rund 20 Millionen Euro für den Stürmer zu zahlen. Ein Verbleib beim VfB wird derweil immer unwahrscheinlicher, denn bei der anstehenden Copa America hat González zusätzlich die Möglichkeit, sich ins Blickfeld weiterer Klubs zu spielen.