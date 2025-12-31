Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

BVB: Hoffnung für drei Talente

von Dominik Sandler - Quelle: Ruhr Nachrichten | Sky
1 min.
Mathis Albert (m.) im Trikot des BVB @Maxppp

Bei Borussia Dortmund erhalten in der Wintervorbereitung gleich drei Talente die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, werden Mathis Albert (16) und Samuele Inácio (17) mit nach Marbella ins Trainingslager reisen. Laut ‚Sky‘ ist auch Mussa Kaba (17) mit an Bord. In Marbella schlägt der BVB ab dem 2. Januar seine Zelte auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in den vergangenen Monaten durften die Youngster immer wieder bei den Profis reinschnuppern, Inácio und Albert waren bereits bei der Klub-WM im Sommer im Kader der Schwarz-Gelben. Nun erhalten die jungen Talente erneut die Chance, frühzeitig vielleicht sogar in den Profikader aufzurücken. Schon am 9. Januar (20:30 Uhr) startet der BVB gegen Eintracht Frankfurt ins neue Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Mathis Albert
Samuele Inácio Piá
Mussa Kaba

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Mathis Albert Mathis Albert
Samuele Inácio Piá Samuele Inácio Piá
Mussa Kaba Mussa Kaba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert