BVB: Hoffnung für drei Talente

Bei Borussia Dortmund erhalten in der Wintervorbereitung gleich drei Talente die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, werden Mathis Albert (16) und Samuele Inácio (17) mit nach Marbella ins Trainingslager reisen. Laut ‚Sky‘ ist auch Mussa Kaba (17) mit an Bord. In Marbella schlägt der BVB ab dem 2. Januar seine Zelte auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in den vergangenen Monaten durften die Youngster immer wieder bei den Profis reinschnuppern, Inácio und Albert waren bereits bei der Klub-WM im Sommer im Kader der Schwarz-Gelben. Nun erhalten die jungen Talente erneut die Chance, frühzeitig vielleicht sogar in den Profikader aufzurücken. Schon am 9. Januar (20:30 Uhr) startet der BVB gegen Eintracht Frankfurt ins neue Jahr.