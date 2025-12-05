Schon seit Wochen ist klar: Kapitän Marc Guéhi geht bei Crystal Palace spätestens am Saisonende von Bord. Dann läuft sein Vertrag aus. Der FC Liverpool wollte den Innenverteidiger schon im Sommer, ein Wechsel scheiterte auf den letzten Metern. Noch immer sind die Reds dran. Gerüchte gibt es aber auch um Real Madrid, den FC Barcelona, Atlético Madrid – und den FC Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort spielt mit Harry Kane (32) ein Nationalmannschaftskollege von Guéhi. Und Englands Kapitän ist offenbar ganz heiß darauf, sich bald auch die Klub-Kabine mit dem 25-Jährigen zu teilen. Laut der ‚tz‘ „versucht Kane, Guéhi von einem Wechsel nach München zu überzeugen“. Entsprechende Gespräche fanden demnach schon statt. Ein Ablöse wäre nicht fällig.

Für die Bayern durchaus spannend, denn der Rekordmeister droht im Sommer Dayot Upamecano (27) ablösefrei zu verlieren. Auch, wenn die Tendenz beim Franzosen zuletzt in Richtung Vertragsverlängerung ging. Mit Minjae Kim (29) darf ein anderer Innenverteidiger den deutschen Rekordmeister nach der Saison definitiv verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern hat viele Abwehr-Ideen

Neben Guéhi gibt es noch weitere Innenverteidiger-Kandidaten beim FCB. Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund), Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) und Castello Lukeba (22/RB Leipzig) werden gehandelt. Zudem verfolgt der FCB die Talente Tylel Tati (17/FC Nantes), Virgilio Olaya (17/SD Aucas) und Tyson Espy (16/Orange County SC) ganz genau.