Menü Suche
Kommentar 11
Bundesliga

FC Bayern: Dante bekommt erfahrenen Co-Trainer

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Dante hat Bier in den Haaren @Maxppp

Dante, designierter Trainer der U23 des FC Bayern, bekommt einen erfahrenen Co-Trainer zur Seite gestellt. Nach Informationen von ‚Sky‘ übernimmt Babak Keyhanfar die bislang vakante Position im Team des Trainer-Novizen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keyhanfar war schon Assistent von Daniel Svensson bei Mainz 05 und Union Berlin. Bei den Bayern soll der 41-Jährige, der aktuell vereinslos ist, einen bis 2028 datierten Vertrag unterzeichnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Regionalliga
FC Bayern
Babak Keyhanfar

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Regionalliga Regionalliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Babak Keyhanfar Babak Keyhanfar
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert