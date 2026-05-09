FC Bayern: Dante bekommt erfahrenen Co-Trainer

Dante, designierter Trainer der U23 des FC Bayern, bekommt einen erfahrenen Co-Trainer zur Seite gestellt. Nach Informationen von ‚Sky‘ übernimmt Babak Keyhanfar die bislang vakante Position im Team des Trainer-Novizen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keyhanfar war schon Assistent von Daniel Svensson bei Mainz 05 und Union Berlin. Bei den Bayern soll der 41-Jährige, der aktuell vereinslos ist, einen bis 2028 datierten Vertrag unterzeichnen.