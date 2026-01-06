Menü Suche
Maresca trotzig nach Chelsea-Entlassung

von Lukas Weinstock
Enzo Maresca hat weiter große Ziele mit dem FC Chelsea. @Maxppp

Enzo Maresca hat sich erstmals nach seiner Entlassung beim FC Chelsea zu Wort gemeldet. Auf Instagram schreibt der italienische Übungsleiter: „Verlasse diese Welt ein wenig besser, als du sie vorgefunden hast. Meine Reise mit Chelsea begann mit der Vorrunde der Conference League. Ich gehe mit dem inneren Frieden, einen renommierten Verein wie Chelsea dort zu verlassen, wo er hingehört.“

Maresca weiter: „Ich möchte allen Chelsea-Fans für ihre Unterstützung in den vergangenen 18 Monaten danken. Diese Unterstützung war entscheidend für die Qualifikation zur Champions League und den Gewinn der Conference League sowie der Klub-Weltmeisterschaft. Siege, die ich immer in meinem Herzen tragen werde.“ Maresca wurde in der vergangenen Woche von seinen Pflichten entbunden, heute haben die Blues Liam Rosenior als Nachfolger vorgestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
