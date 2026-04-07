Bayern gewinnt in Madrid | Note 1 für zwei Stars

In einer rasanten Partie lieferten sich die Real und die Bayern einen Schlagabtausch mit Fehlern und Großchancen hüben wie drüben. Den ersten Wirkungstreffer setzte der FCB kurz vor der Halbzeit durch Luis Díaz (41.). Bis dahin hatte Manuel Neuer die Münchner schon mehrfach mit tollen Paraden gerettet.

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Im zweiten Durchgang saß dann gleich der erste Bayern-Versuch durch Kane (46.). Der FCB wandelte anschließend auf einem schmalen Grat zwischen Spielfreude und Nachlässigkeit, Neuer musste weitere Male in höchster Not retten. Selbst beim 1:2 durch Mbappé griff der Kapitän noch spektakulär ein, der Ball überschritt jedoch die Torlinie (74.). In der Schlussphase blieb das Spiel wild, doch die Münchner brachten den am Ende gleichermaßen verdienten wie glücklichen Auswärtssieg über die Zeit. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, den 15. April (21 Uhr) in der Allianz Arena.

Torfolge

0:1 Díaz (41.): Nach einem abermaligen Ballgewinn in des gegnerischen Hälfte rollt die Bayern-Lawine los: Gnabry und Kane spielen Doppelpass, Díaz startet perfekt ein und bekommt das Leder von Gnabry in den Lauf. Frei vor Lunin bleibt der Kolumbianer eiskalt und verwandelt.

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0:2 Kane (46.): Wieder gewinnen die Münchner den Ball im Mittelfeld. Der überragende Olise zieht drei Madrilenen auf sich und findet Kane vor dem Strafraum, der bis dahin ungewohnte schwache Engländer nimmt Maß und schießt und den Ball ins Netz.

1:2 Mbappé (74.): Die Bayern lassen sich durch einen Tiefenlauf von Alexander-Arnold recht einfach aushebeln. Die Flanke des Engländers kommt perfekt flach auf den langen Pfosten. Dort will Mbappé einschieben, Neuer rettet jedoch spektakulär an die Latte, doch der Ball überschreitet die Torlinie knapp.

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Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

69‘ Musiala für Gnabry

69‘ Davies für Laimer

90‘ Bischof für Díaz

90‘ Goretzka für Pavlovic