BVB: Kovac adelt seinen neuen Unterschiedsspieler

Erst ganz kurz vor Bundesligastart kam Joey Veerman bei Borussia Dortmund an. Anschließend rotierte der niederländische Nationalspieler erstmal zwischen Startelf und Ersatzbank. Für Niko Kovac ein normaler Vorgang: „Er hat auch ein bisschen gebraucht, der Rhythmus ist sehr viel intensiver als in Holland, auch das Verteidigen“, sagte der BVB-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile ist Veerman einen Schritt weiter. Fünf Startelfeinsätze in Folge untermauern den Wert des 27-Jährigen, der laut Kovac „in der Bundesliga ganz weit oben anzusiedeln ist im Spiel mit dem Ball. Was mir besonders gut gefällt bei ihm, ist die Einfachheit. In der Einfachheit liegt die Schwierigkeit, aber auch die Schönheit.“

Veerman ist für den BVB sogar mittlerweile ein echter Unterschiedsspieler. Kovac sieht für sein Team „einen riesigen Benefit durch seine Präsenz und Kontrolle“, ehe der Coach präzisierte: „Man sieht das auch an unserer Spielkontrolle, die wir in der letzten Saison vielleicht nicht so hatten. Das sind Punkte, wo wir Fortschritte machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Veerman kostete 22 Millionen

Für den Moment scheint es ganz so, als wären die 22 Millionen Euro Ablöse, die Dortmund im Sommer für Veerman an die PSV Eindhoven überwies, bestens angelegtes Geld gewesen. Auch am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen die SV Elversberg dürfte Kovac wieder auf seinen Taktgeber auf der Sechs setzen.