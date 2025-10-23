Kompany als Initialzündung: Neuer & Kane machen Bayern Hoffnung

Manuel Neuer ist am gestrigen Champions League-Abend auf seine Zukunft zu sprechen gekommen. Nach dem 4:0-Erfolg des FC Bayern über den FC Brügge betonte der Schlussmann etwas scherzhaft, dass eine mögliche Verlängerung an seinen Gesundheitszustand geknüpft ist: „Ich muss auf meine Knochen achten. Es ist schon spät und ich spüre sie bereits. Mal sehen, wie es ist, wenn ich aufstehe. Es gibt gute und bessere Tage.“

Neuer, der seit 2011 für den deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten steht, ist vertraglich nur noch bis zum Sommer gebunden. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit ist durchaus möglich, abgewartet wird aber, wie fit Neuer mit zunehmendem Alter bleibt.

Deutlich klarer ist der Plan mit Goalgetter Harry Kane (32), der sich dieser Tage in der Form seines Lebens befindet. Über 2027 hinaus soll der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gebunden werden, konkrete Verhandlungen werden aber erst im Frühjahr stattfinden.

Kompany als Initialzündung?

„Die Gespräche werden nicht im nächsten Monat stattfinden, aber vielleicht im neuen Jahr. Dann werden wir das diskutieren“, wird Kane von der ‚Bild‘ zitiert, „wir sind in einer guten Position, ich fühle mich gut. Wir sind nicht hektisch. Ich nicht, der Klub denke ich auch nicht.“

Nicht unwesentlich ist für die Zukunft der Leistungsträger offenbar, dass Cheftrainer Vincent Kompany erst am Donnerstag ein frisches langfristiges Arbeitspapier unterschrieben hat. „Kompany ist ein großer Teil des Klubs und ein wichtiger Grund, warum ich es so genieße, hier zu sein. Die Verlängerung ist eine tolle Neuigkeit“, so Kane. Laut Neuer leiste der belgische Übungsleiter „großartige Arbeit. Es macht Spaß mit dieser Mannschaft zu spielen.“

Langfristig planen die Münchner auch mit weiteren Dauerbrennern, darunter Konrad Laimer (28) und Dayot Upamecano (26). Serge Gnabry (30) könnte für ein weiteres Jahr unterschreiben. Hat Kompany nun den Startschuss für eine Verlängerungswelle an der Säbener Straße gegeben?