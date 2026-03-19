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40 Millionen: Neuer Keeper für Newcastle?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sport
1 min.
Robin Risser wird laut im Regen @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Torhüter ist Newcastle United womöglich in der Ligue 1 fündig geworden. Die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, dass Robin Risser vom RC Lens ins Blickfeld der Magpies geraten ist. Als Ablöse könnten für den 21-Jährigen zwischen 30 und 40 Millionen Euro fällig werden.

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Der französische U21-Nationaltorhüter war erst im Sommer von Racing Straßburg nach Lens gewechselt und spielt mit seinem Team eine herausragende Saison in Frankreich. Lens ist der stärkste Konkurrent von Paris St. Germain und könnte PSG noch die Meisterschaft entreißen. Große Anteile hat auch Risser, der schon zehnmal seinen Kasten sauber halten konnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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