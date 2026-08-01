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FT-Info Premier League

50-Millionen-Stürmer für Farke?

von Lukas Weinstock - Quelle: Foot Mercato
Igor Paixão streckt die Zeigefinger zum Himmel @Maxppp

Geht Igor Paixão künftig in der Premier League auf Torejagd? Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht der Flügelspieler von Olympique Marseille auf der Shortlist von Leeds United. Erste Gespräche mit dem Spieler haben bereits stattgefunden.

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OM fordert für Paixão rund 50 Millionen Euro. Das von Daniel Farke trainierte Leeds schätzt den Wert des 26-Jährigen bei 30 bis 35 Millionen Euro ein. Gut möglich, dass sich die Klubs in der Mitte treffen. Paixãos Vertrag in Marseille ist noch bis 2030 befristet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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