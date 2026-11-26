Louey Ben Farhat kehrt vorzeitig von seiner Leihe vom Karlsruher SC zurück. Wie ‚transfermarkt.de‘ berichtet, bricht der SC Freiburg die Leihe des 20-Jährigen zu den Badenern ab, da der Angreifer seit Wochen kaum noch Spielzeit erhält. Anfang September hatten die Breisgauer Ben Farhat für zehn Millionen Euro vom KSC verpflichtet und direkt wieder zurückverliehen. In dieser Spielzeit läuft es für den Senkrechtstarter der vergangenen Saison, der sogar als möglicher A-Nationalspieler unter Jürgen Klopp gehandelt wurde, nicht wie gewünscht.

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Zuletzt hatte Karlsruhe-Cheftrainer Maximilian Senft dem ‚kicker‘ erklärt: „Wir alle beim KSC hatten die Hoffnung, dass die sofortige Rückleihe funktioniert, wie es bei Hakan Calhanoglu damals der Fall war, als er an den HSV verkauft wurde und dann zurückkam. Bei Ben Farhat hat es bisher leider überhaupt nicht so geklappt.“ Lediglich in fünf von zwölf Pflichtspielen stand der Leihspieler in der Startelf, spielte insgesamt nur 425 Minuten. Freiburg plant dagegen nun mit dem Offensivspieler, ein weiterer Transfer ist vorerst nicht angedacht.