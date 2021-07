Leipzig verpflichtet Silva

André Silva entscheidet sich gegen die internationale Konkurrenz und schließt sich stattdessen RB Leipzig an. Beim Vizemeister unterzeichnet der 25-jährige Torjäger einen bis 2026 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen 23 Millionen Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt.

Unter anderem hatten auch die beiden Nobelklubs Real und Atlético Madrid bei Silva angeklopft. Der Portugiese entscheidet sich dennoch für den Verbleib in der Bundesliga. 40 Tore in 77 Partien gelangen ihm bis dato in Deutschlands höchster Spielklasse.