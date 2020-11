Ricken: „Moukoko hat es sich einfach verdient“

Lars Ricken fiebert dem ersten Bundesliga-Auftritt von Youssoufa Moukoko entgegen. „Wenn er zeitnah das erste Mal im BVB-Trikot bei den Profis aufläuft, wären alle im Nachwuchsbereich stolz auf ihn“, erklärt der Nachwuchsleiter von Borussia Dortmund gegenüber ‚Sky‘, „es gibt kaum einen Spieler im Nachwuchsbereich, dem wir es so sehr gönnen würden wie ihm. Er hat es sich einfach verdient.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Moukoko feiert am Freitag seinen 16. Geburtstag und ist ab dann bei den Profis spielberechtigt. Bereits einen Tag später könnte der Stürmer gegen Hertha BSC (20:30 Uhr) sein Bundesliga-Debüt feiern. „Er war nie der Spieler, der sich nur auf sein Talent verlassen hat. Es wird jungen Spielern oftmals vorgeworfen, sich darauf auszuruhen, aber er hat sich jedes Jahr konstant weiterentwickelt. Er hat alles für den Sprung in den Profibereich getan“, so Ricken.