BVB hat Transfers im Blick

Bei Borussia Dortmund gilt das Motto: „Nach dem Transferfenster ist vor dem Transferfenster“. Gegenüber ‚Sky‘ bestätigt Sportdirektor Ole Book, dass der BVB sich mit neuen Spielern beschäftigt: „Grundsätzlich sind wir auch jetzt gerade aktiv in dem Sinne, dass wir uns auf dem Markt umschauen. Dass wir schon auch mitkriegen, auf welchen Positionen wir eventuell Bedarf haben könnten.“

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Der Bundesliga-Tabellenführer sucht vor allem auf der Außenbahn nach Verstärkungen, dabei wird Marcel Regula (19/Zaglebie Lubin) immer wieder als Priorität genannt. Book hält sich hinsichtlich der Personalie gewohnt bedeckt: „Wir halten das, wie wir es auch im Sommer gehalten haben. Wir werden jetzt nicht Spielernamen von anderen Vereinen kommentieren wollen.“