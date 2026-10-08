Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

BVB hat Transfers im Blick

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
BVB-Sportdirektor Ole Book @Maxppp

Bei Borussia Dortmund gilt das Motto: „Nach dem Transferfenster ist vor dem Transferfenster“. Gegenüber ‚Sky‘ bestätigt Sportdirektor Ole Book, dass der BVB sich mit neuen Spielern beschäftigt: „Grundsätzlich sind wir auch jetzt gerade aktiv in dem Sinne, dass wir uns auf dem Markt umschauen. Dass wir schon auch mitkriegen, auf welchen Positionen wir eventuell Bedarf haben könnten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesliga-Tabellenführer sucht vor allem auf der Außenbahn nach Verstärkungen, dabei wird Marcel Regula (19/Zaglebie Lubin) immer wieder als Priorität genannt. Book hält sich hinsichtlich der Personalie gewohnt bedeckt: „Wir halten das, wie wir es auch im Sommer gehalten haben. Wir werden jetzt nicht Spielernamen von anderen Vereinen kommentieren wollen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Ole Book

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Ole Book Ole Book
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert