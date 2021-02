Darmstadt: Paik nach Südkorea?

Seung-Ho Paik könnte Darmstadt 98 in Kürze den Rücken kehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Hessen ein Angebot des südkoreanischen Meisters Jeonbuk Hyundai für den Mittelfeldspieler erhalten. Das Transferfenster in Südkorea schließt erst am 31. März.

Paik hatte sich im Laufe der Saison einen Stammplatz bei den Lilien erkämpft. Zuletzt kam der 23-Jährige jedoch nur noch sporadisch zum Einsatz. In 13 Partien konnte Paik drei Vorlagen verbuchen. Sein Vertrag in Darmstadt ist noch bis 2022 gültig.