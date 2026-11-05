Bundesliga
Bayern-Talent hat unterschrieben
1 min.
@Maxppp
Für Noah Codja-Evora geht es beim FC Bayern weiter. Der Rekordmeister verkündet, dass der 1,94 Meter große Mittelstürmer einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Ab sofort ist der Franzose bis 2030 an die Münchner gebunden.
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FC Bayern Campus @fcbayerncampus – 14:00
𝘿𝙞𝙚 𝙍𝙚𝙞𝙨𝙚 𝙜𝙚𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙞𝙩𝙚𝙧. ✍️Bei X ansehen
Der FC Bayern hat den Vertrag mit Noah #CodjoEvora bis 2030 verlängert. 🤝
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Der FC Bayern hat den Vertrag mit Noah #CodjoEvora bis 2030 verlängert. 🤝
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Für einen Einsatz bei den Profis hat es bisher noch nicht gereicht. Codjo-Evora kommt in der Regionalliga für die zweite Mannschaft (vier Tore in 13 Spielen) zum Einsatz und gehört auch zum Youth League-Team der Bayern (ein Tor in vier Spielen).
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