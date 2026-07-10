Die Suche nach einem Abnehmer für João Palhinha könnte für den FC Bayern München zeitnah beendet sein. Wie die portugiesische Sportzeitung ‚Record‘ berichtet, bereitet Benfica Lissabon ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro vor. Laut ‚DAZN Portugal‘ handelt es sich dabei um 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni. ‚Record‘ berichtet zudem von einer alternativen Option, die im portugiesischen Hauptstadtklub debattiert wird: Einer Ausleihe mit zehn Millionen Euro Leihgebühr und einer Kaufverpflichtung über 15 Millionen. Bei diesem Szenario würde der FC Bayern einen Teil des Gehalts übernehmen.

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Palhinha steht noch bis 2028 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Dort hat der 37-fache Nationalspieler jedoch keine Zukunft mehr. Zuletzt war der Sechser an Tottenham Hotspur verliehen, die Londoner ließen die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro jedoch verstreichen. Neben Benfica war auch Sporting Lissabon an Palhinha interessiert. Die Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub scheiterte aber offenbar an den Forderungen des FC Bayern und Palhinhas Gehaltsvorstellungen. In München kassiert der Portugiese dem Vernehmen nach 9,5 Millionen Euro pro Saison.