Chelsea feuert Trainer Rosenior

Sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Pflichtspielen haben Liam Rosenior den Job gekostet. Wie der FC Chelsea mitteilt, wurde der Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden. Ihm steht eine fette Abfindung zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Calum McFarlane das Team und soll retten, was noch zu retten ist. Ein Platz im europäischen Wettbewerb ist Pflicht für Chelsea, im FA Cup steht am Sonntag (16 Uhr) das Halbfinale gegen Leeds United an.

Im Sommer soll dem Vernehmen nach ein neuer Mann an der Stamford Bridge übernehmen. Gehandelt werden unter anderem Edin Terzic und Julian Nagelsmann. Spuren führen aber auch zu Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Oliver Glasner (Crystal Palace), die ihre Klubs am Saisonende verlassen werden.