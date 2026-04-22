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Offiziell Premier League

Chelsea feuert Trainer Rosenior

Anfang Januar übernahm Liam Rosenior den FC Chelsea und unterschrieb einen Vertrag bis 2032. Nach nur 23 Spielen im Amt ist jetzt schon wieder Schluss.

von Lukas Hörster - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Liam Rosenior an der Seitenlinie @Maxppp

Sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Pflichtspielen haben Liam Rosenior den Job gekostet. Wie der FC Chelsea mitteilt, wurde der Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden. Ihm steht eine fette Abfindung zu.

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Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Calum McFarlane das Team und soll retten, was noch zu retten ist. Ein Platz im europäischen Wettbewerb ist Pflicht für Chelsea, im FA Cup steht am Sonntag (16 Uhr) das Halbfinale gegen Leeds United an.

Chelsea FC
Club statement: Liam Rosenior
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Im Sommer soll dem Vernehmen nach ein neuer Mann an der Stamford Bridge übernehmen. Gehandelt werden unter anderem Edin Terzic und Julian Nagelsmann. Spuren führen aber auch zu Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Oliver Glasner (Crystal Palace), die ihre Klubs am Saisonende verlassen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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