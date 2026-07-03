Soufiane El-Faouzi war beim FC Schalke 04 eine der großen Überraschungen der Aufstiegssaison. Mit seinen starken Leistungen verdiente sich der 23-Jährige nun eine Aufbesserung seines Gehalts. Wie die Gelsenkirchener bekanntgeben, wurde der Vertrag des Mittelfeldmotors im gleichen Zuge bis 2030 verlängert. Eine Ausstiegsklausel enthält das neue Arbeitspapier nicht – das wird explizit erwähnt.

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Starkes Signal nach herausragender Saison: Der #S04 hat den Vertrag mit Soufiane El-Faouzi vorzeitig bis Sommer 2030 verlängert. Das neue Arbeitspapier beinhaltet keine Ausstiegsklausel 📝



So verdient, Soufi! ⚒️



Mehr dazu hier: https://t.co/DGKTWQR51C pic.twitter.com/xmAofxQjBQ — FC Schalke 04 (@s04) July 3, 2026

Die Schalker hatten El-Faouzi im vergangenen Jahr für 200.000 Euro aus der dritten Liga von Alemannia Aachen geholt. Der gebürtige Siegener konnte in der Vorbereitung Coach Miron Muslic von sich überzeugen, wurde auf Anhieb Stammspieler im Mittelfeld der Königsblauen und stand in allen 34 Zweitligapartien in der Startelf.

Dabei erzielte der nimmermüde El-Faouzi zwei Tore und bereitete fünf weitere vor. Unverkäuflich ist der Rechtsfuß jedoch nicht. Doch ein Interessent müsste tief in die Tasche greifen, ab einem Angebot von 15 bis 16 Millionen Euro ist der Revierklub dem Vernehmen nach gesprächsbereit.