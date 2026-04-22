Spannende Option für Dorsch

Der 1. FC Heidenheim könnte Niklas Dorsch im Sommer verlieren. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der türkische Erstligist Samsunspor Interesse am 28-Jährigen zeigt. Seit Mitte Februar hat Thorsten Fink dort das Traineramt inne. Der Bundesligist rufe mindestens vier Millionen Euro an Ablöse für den Sechser auf.

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Dorsch war vor zwei Jahren für 3,5 Millionen Euro vom FC Augsburg an die Brenz zurückgekehrt und wurde für Chefcoach Frank Schmidt schnell wieder ein wichtiger Leistungsträger. Sein bis 2028 datierter Vertrag würde auch im Abstiegsfall Gültigkeit besitzen.