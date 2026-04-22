Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Spannende Option für Dorsch

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Niklas Dorsch in der Spielvorbereitung @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim könnte Niklas Dorsch im Sommer verlieren. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der türkische Erstligist Samsunspor Interesse am 28-Jährigen zeigt. Seit Mitte Februar hat Thorsten Fink dort das Traineramt inne. Der Bundesligist rufe mindestens vier Millionen Euro an Ablöse für den Sechser auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dorsch war vor zwei Jahren für 3,5 Millionen Euro vom FC Augsburg an die Brenz zurückgekehrt und wurde für Chefcoach Frank Schmidt schnell wieder ein wichtiger Leistungsträger. Sein bis 2028 datierter Vertrag würde auch im Abstiegsfall Gültigkeit besitzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Heidenheim
Samsun
Niklas Dorsch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Samsun Logo Samsunspor
Niklas Dorsch Niklas Dorsch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert