Medien: Bayern plant mit Nübel

Der FC Bayern sieht Alexander Nübel offenbar weiterhin als geeigneten Nachfolger für Manuel Neuer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist man nach wie vor überzeugt, dass der 25-Jährige Schlussmann in der Zukunft das Neuer-Erbe antreten wird. Aktuell ist Nübel an die AS Monaco verliehen. An die Münchner ist der 1,93-Mann vertraglich noch bis 2025 gebunden.

„Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist“, sagte Neuer vor rund eineinhalb Wochen, woraufhin Nübels Berater, Stefan Backs, die Zukunft seines Klienten offenließ: „Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen. Das ist kein Problem.“