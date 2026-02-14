Tottenham: Tudor hat unterschrieben

Tottenham Hotspur ist der Präsentation des neuen Cheftrainers einen Schritt näher gekommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Igor Tudor seinen Kurzzeitvertrag bei den Spurs am heutigen Samstagmorgen unterschrieben. Der Kontrakt ist nur bis Ende Juni gültig, so der Transfermarkt-Experte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Option zur Verlängerung wurde im Arbeitsvertrag des Kroaten nicht festgehalten. Sollte Tudor tatsächlich sehr erfolgreich arbeiten und die Verantwortlichen des Premier League-Klubs derart überzeugen, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll, müsste ein neues Dokument ausgehandelt werden. Aktuell sehen die Planungen aber so aus, dass die Engländer im Sommer einen neuen Mann als Coach vorstellen.