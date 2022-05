HSV: Wintzheimer nach Nürnberg

Manuel Wintzheimer hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Laut der ‚Bild‘ wechselt der 23-jährige Angreifer ablösefrei zum 1. FC Nürnberg und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Wintzheimers Vertrag beim Hamburger SV läuft nach vier Jahren aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit sticht Nürnberg die Ligakonkurrenz aus. Der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim gehen beim ehemaligen Jugendspieler des FC Bayern leer aus. Beim FCN wird Wintzheimer in die Fußstapfen von Nikola Dovedan (27) treten, der seinen Vertrag beim Club auslaufen lässt.

Für die Rothosen absolvierte Wintzheimer in dieser Saison 31 Pflichtspiele und war an drei Treffern beteiligt. Insgesamt stehen für den laufstarken Offensivspieler in 73 Einsätzen für den HSV 23 Torbeteiligungen zu Buche.

Update (09:04 Uhr): Der Wechsel ist jetzt offiziell. Nürnberg vermeldet die Verpflichtung.