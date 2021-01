Leihe plus Kaufoption: Chelsea nennt Preis für Tomori

Die Leihe von Fikayo Tomori an den AC Mailand nimmt konkrete Züge an. Wie der italienische Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Chelsea die Kaufoption auf 30 Millionen Euro festgelegt. Die Rossoneri seien zuversichtlich, dass der Deal in den kommenden Tagen über die Bühne geht.

Tomori stammt aus der Chelsea-Academy, kommt an der Stamford Bridge aber nicht richtig zum Zug. In der laufenden Saison sammelte der 23-jährige Innenverteidiger bei vier Pflichtspielen überschaubare 234 Einsatzminuten. In London steht der gebürtige Kanadier mit englischem Pass noch bis 2024 unter Vertrag.