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Bundesliga

Müller, Neuer, Schweinsteiger: Bayerns Plan in der Spitze

von Dominik Sandler - Quelle: Abendzeitung
Manuel Neuer (l.) und Thomas Müller (r.) @Maxppp

Der FC Bayern will sich mittelfristig auf der Führungsebene verjüngen. Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtet, wirbt vor allem Uli Hoeneß um den 37-jährigen Max Viessmann, der mit seinem Unternehmen neben adidas, der Allianz und Audi der vierte Anteilseigner beim deutschen Rekordmeister werden soll. Dann würde Viessmann auch in den Aufsichtsrat einziehen.

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Im Übrigen sollen auch ehemalige Spieler des FC Bayern ins Management eingebunden werden. Als Kandidaten für das Präsidenten-Amt nennt die Zeitung Thomas Müller (37) und Bastian Schweinsteiger (42). Auch Philipp Lahm (42) und Manuel Neuer (40) werden für Management-Aufgaben in Betracht gezogen.

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