Erster Zugang für Alonso

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Valentín Barco unter Dach und Fach gebracht. Fabrizio Romano zufolge sind sich die Blues mit Partnerverein Racing Straßburg über den Transfer des Mittelfeldspielers einig geworden. Der 21-Jährige selbst hatte dem Deal zuvor schon zugestimmt.

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Barco ist der erste Zugang, den Chelsea an Bord holt, seitdem feststeht, dass Xabi Alonso das Ruder zur kommenden Saison übernehmen wird. Der baskische Fußballlehrer darf sich auf einen begehrten Argentinier (zwei Länderspiele) freuen, der unter anderem auch beim FC Bayern und Real Madrid auf der Liste stand.