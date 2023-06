30 Millionen Euro: Tottenham verpflichtet Kulusevski

Tottenham Hotspur hat den nächsten Transfer für die kommende Saison eingetütet. Dejan Kulusevski unterzeichnet einen Vertrag bis 2028, wie der Premier League-Traditionsklub mitteilt. Seit 18 Monaten war der schwedische Nationalspieler von Juventus Turin ausgeliehen, nun wechselt der Linksfuß fest zu den Spurs.

Dem Vernehmen nach einigten sich beide Vereine auf eine Ablöse von 30 Millionen Euro. Für die klammen Italiener ein Geldsegen zur richtigen Zeit, um selbst auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Kulusevski bestritt bereits 57 Pflichtspiele im Trikot von Tottenham. Künftig werden einige hinzukommen.

Die Leihe hatte eigentlich eine Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro inkludiert. Da Tottenham sich nicht für die Champions League qualifizierte, mussten erneut Verhandlungen aufgenommen werden. Diese sind nun erfolgreich abgeschlossen worden.

Deki is here to stay 🫶



