Auf dem Weg zu seinem Comeback macht Serge Gnabry erste Fortschritte. Der Offensivspieler des FC Bayern hat am heutigen Montag erstmals seit seiner schweren Oberschenkelverletzung wieder eine individuelle Einheit auf dem Platz absolviert.

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Bis er den Münchnern wieder zur Verfügung steht, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Das Comeback des 31-Jährigen ist erst für das kommende Kalenderjahr vorgesehen. Gnabry hatte sich Ende Oktober gegen Borussia Dortmund (2:2) verletzt.