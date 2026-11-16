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Bundesliga

FC Bayern: Erster Schritt bei Gnabry

von Dominik Sandler - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Serge Gnabry und Co. vom FC Bayern @Maxppp

Auf dem Weg zu seinem Comeback macht Serge Gnabry erste Fortschritte. Der Offensivspieler des FC Bayern hat am heutigen Montag erstmals seit seiner schweren Oberschenkelverletzung wieder eine individuelle Einheit auf dem Platz absolviert.

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𝙎𝙚𝙧𝙜𝙚 𝙂𝙣𝙖𝙗𝙧𝙮 𝙖𝙧𝙗𝙚𝙞𝙩𝙚𝙩 𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙞𝙣𝙚𝙢 𝘾𝙤𝙢𝙚𝙗𝙖𝙘𝙠 🔥

Nach seiner Verletzung absolvierte er heute erstmals wieder eine individuelle Trainingseinheit auf dem Rasen. 💪

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Bis er den Münchnern wieder zur Verfügung steht, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Das Comeback des 31-Jährigen ist erst für das kommende Kalenderjahr vorgesehen. Gnabry hatte sich Ende Oktober gegen Borussia Dortmund (2:2) verletzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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