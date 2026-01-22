Rafa kehrt zu Benfica zurück

Offensiv-Routinier Rafa Silva kehrt nach rund eineinhalb Jahren Abwesenheit zu Benfica Lissabon zurück. Dort unterschreibt der 32-Jährige einen bis 2028 datierten Vertrag.

Bei Besiktas war Rafa zuvor nicht mehr glücklich. Auf einen starken Saisonstart mit fünf Treffern in zehn Spielen folgten Verletzungen und schließlich ein Platz auf der Bank. Für Benfica hatte der Portugiese zwischen 2016 und 2024 schon stolze 326 Pflichtspiele absolviert, weitere werden nun folgen.