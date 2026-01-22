Menü Suche
Kommentar
Offiziell Liga Portugal Bwin

Rafa kehrt zu Benfica zurück

von Tobias Feldhoff
Benfica Lissabons Rafa Silva @Maxppp

Offensiv-Routinier Rafa Silva kehrt nach rund eineinhalb Jahren Abwesenheit zu Benfica Lissabon zurück. Dort unterschreibt der 32-Jährige einen bis 2028 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter
SL Benfica
🦅🏠 De volta a casa. Bem-vindo, Rafa!

🔗
Bei X ansehen

Bei Besiktas war Rafa zuvor nicht mehr glücklich. Auf einen starken Saisonstart mit fünf Treffern in zehn Spielen folgten Verletzungen und schließlich ein Platz auf der Bank. Für Benfica hatte der Portugiese zwischen 2016 und 2024 schon stolze 326 Pflichtspiele absolviert, weitere werden nun folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Süper Lig
Benfica
Galatasaray
Rafa Silva

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Süper Lig Süper Lig
Benfica Logo Benfica Lissabon
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Rafa Silva Rafa Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert