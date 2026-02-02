Menü Suche
„Wunschlösung“: Neuer Werder-Trainer gefunden?

Das Projekt Horst Steffen ist bei Werder Bremen gescheitert. Nun soll schnellstmöglich ein Nachfolger her, um die Grün-Weißen aus dem Abstiegskampf zu führen. Zwei bundesligaerfahrene Coaches sind im Fokus der Werder-Bosse.

Nach dem mageren 1:1-Unentschieden im Duell mit dem strauchelnden Borussia Mönchengladbach zog Werder Bremen am Sonntag die Reißleine und entließ Cheftrainer Horst Steffen. Mit großen Vorschusslorbeeren und dem klaren Auftrag, mehr auf die Jugend zu setzen, war der 56-Jährige im Sommer gestartet. Nun soll ein neuer Coach die Grün-Weißen möglichst schnell wieder in sichere Tabellengefilde führen.

Am gestrigen Sonntag wurde berichtet, dass Nenad Bjelica und Marco Rose zu den Kandidaten gehören. Beide Personalien sollen jedoch nicht heiß sein. Vielmehr hat Bremen laut ‚Bild‘ zwei Dänen ins Visier genommen, die beiden ehemaligen Mainz 05-Trainer Bo Svensson und Bo Henriksen. Beide kennen sich sowohl in der Bundesliga als auch im Abstiegskampf aus.

Mainz könnte Veto einlegen

Wie die dänische Zeitung ‚Tipsbladet‘ berichtet, ist Henriksen die Wunschlösung des Nordklubs. Der 50-Jährige war Anfang Dezember bei den Rheinhessen freigestellt worden, steht jedoch noch bis 2027 in Mainz unter Vertrag. Beide Klubs befinden sich derzeit in Verhandlungen wegen Henriksen. Jedoch tue sich Mainz schwer, den Coach zu einem direkten Konkurrenten ziehen zu lassen.

defaultAltAttribute

Sollte es mit Henriksen nicht klappen, wäre Svensson, der seit Ende 2024 vereinslos ist, die erste Alternative. Laut ‚Bild‘ haben zudem Dieter Hecking (61/zuletzt Bochum) als Feuerwehrmann und Daniel Thioune (51/zuletzt Düsseldorf) Außenseiterchancen. Eine Entscheidung wird bis spätestens Mitte der Woche erwartet.

