Antalyaspor: Sahin wird Spielertrainer

Nuri Sahin übernimmt bei seinem jetzigen Verein Antalyaspor den Trainerposten und wird darüber hinaus voraussichtlich auch als Spieler weitermachen. Das bestätigt Aziz Cetin, Präsident des türkischen Klubs, gegenüber ‚Haber Global‘: „Nuri Şahin ist jetzt der Mann, der für den Fußball bei Antalyaspor verantwortlich ist. Er wird eine Mannschaft aufbauen, wir haben uns auf 5 Jahre geeinigt.“

Und weiter: „Wird er weiterhin Fußball spielen, während er als Trainer arbeitet? Das hängt davon von seiner Präferenz ab.“ In der Küstenstadt ist der 33-Jährige unangefochtener Stammspieler: In der laufenden Saison stand Sahin in allen acht Ligaspielen von Beginn als Kapitän auf dem Rasen. In seiner Karriere spielte der Linksfuß unter anderem für Borussia Dortmund und Werder Bremen.