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Schalke: Der Stand bei Wunschspieler Baur

von Lukas Hörster - Quelle: WAZ
1 min.
Mika Baur im Einsatz für den SC Paderborn @Maxppp

Schalke 04 macht sich offenbar keine allzu großen Hoffnungen, dass Wunschspieler Mika Baur (21) tatsächlich verpflichtet werden kann. Das geht aus einem Bericht der ‚WAZ‘ hervor, in dem auch Sebastian Lange zu Wort kommt. Der Sportdirektor von Baurs Arbeitgeber SC Paderborn stellt klar: „Es gibt Stand heute keinen Gedanken, ihn abzugeben. Wir planen fest mit ihm.“

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Das ist zwar beileibe keine endgültige Wechselabsage – gut sieht es für Schalke aber auch nicht aus. Zumal mit Mainz 05, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg noch weitere Klubs am Mittelfeldmann dran sind. Der deutsche U21-Nationalspieler steht noch ein Jahr lang in Paderborn unter Vertrag. Als potenzielle Ablöse wurden von ‚Sky‘ zuletzt drei Millionen Euro genannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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