Arsenal hat Sterling auf dem Radar

Der FC Arsenal hat Raheem Sterling im Blick. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge möchte Trainer Mikel Arteta den englischen Nationalspieler verpflichten, mit dem er bereits in seiner Zeit bei Manchester City erfolgreich zusammenarbeitete. Abhängig ist ein möglicher Deal davon, ob City weiter mit Sterling plant oder nicht. Der Vertrag des 27-jährigen Offensivspielers läuft noch bis 2023. Ob dieser verlängert wird, dürfte nach Abschluss der Saison entschieden werden. Die Citizens sind bekannt dafür, dass sie es verhindern möchten, dass Spieler ihre Verträge auslaufen lassen.

Arsenal sucht nach dem Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang (32) zum FC Barcelona und dem wahrscheinlichen Abgang von Alexandre Lacazette (30) im Sommer nach Verstärkungen für den die Offensive. Außenstürmer Sterling könnte diese torgefährliche Verstärkung sein. Er erzielte in dieser Saison in der Premier League bereits zwölf Treffer, stand jedoch insbesondere in wichtigen Spielen und in der Champions League nur selten in der Startelf.