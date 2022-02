United-Interesse an Gakpo und Palhinha

Manchester United schaut sich für das kommende Sommer-Transferfenster bereits aktiv nach Verstärkungen um. Wie nun der ‚Daily Mirror‘ berichtet, haben die Red Devils dabei Cody Gakpo (22) von der PSV Eindhoven und João Palhinha (26) von Sporting Lissabon ins Auge gefasst. United-Coach Ralf Rangnick soll den Verantwortlichen dabei nachdrücklich Linksaußen Gakpo ans Herz gelegt haben, während der defensive Mittelfeldspieler Palhinha bereits achtmal von Scouts beobachtet wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gakpo gehört zu den Shootingstars der laufenden Saison, kommt beim aktuellen Tabellenzweiten der Eredivisie in 33 Pflichtspielen auf beeindruckende 26 Torbeteiligungen. Auch Palhinha ist beim amtierenden portugiesischen Meister gesetzt. Was die beiden darüber hinaus eint: Sie sind bis 2026 an ihre jeweiligen Heimatvereine gebunden. United müsste also einiges an Überzeugungsarbeit leisten.