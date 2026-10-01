Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Elversberg-Kapitän wird zum Schnäppchen

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Lukas Pinckert im SVE-Trikot @Maxppp

Die im Vertrag von Lukas Pinckert (26) verankerte Ausstiegsklausel wird wohl zeitnah günstiger. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge ist der Kapitän der SV Elversberg künftig für weniger als zwei Millionen Euro zu haben. Aktuell fühle sich der gebürtige Stuttgarter aber weiterhin wohl im Saarland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pinckert ist seit 2022 für die SVE am Ball, ging also mit dem Klub den Weg von der dritten Liga bis ins Oberhaus. In der Vergangenheiten sollen sich einige Bundesligisten für den Innenverteidiger interessiert haben, der noch über einen bis 2028 gültigen Kontrakt verfügt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Elversberg
Lukas Finn Pinckert

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Lukas Finn Pinckert Lukas Finn Pinckert
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert