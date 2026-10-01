Die im Vertrag von Lukas Pinckert (26) verankerte Ausstiegsklausel wird wohl zeitnah günstiger. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge ist der Kapitän der SV Elversberg künftig für weniger als zwei Millionen Euro zu haben. Aktuell fühle sich der gebürtige Stuttgarter aber weiterhin wohl im Saarland.

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Pinckert ist seit 2022 für die SVE am Ball, ging also mit dem Klub den Weg von der dritten Liga bis ins Oberhaus. In der Vergangenheiten sollen sich einige Bundesligisten für den Innenverteidiger interessiert haben, der noch über einen bis 2028 gültigen Kontrakt verfügt.