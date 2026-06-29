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Premier League

Transfer-Albtraum für United

von Dominik Schneider
1 min.
Manuel Ugarte wird abtransportiert @Maxppp

Einen Verkauf von Manuel Ugarte kann sich Manchester United erstmal abschminken. Wie die Red Devils mitteilen, zog sich der Mittelfeldspieler beim letzten WM-Auftritt von Uruguay gegen Spanien (0:1) einen Kreuzbandriss zu. Eigentlich plante United, den 25-Jährigen im Verlauf der Transferperiode abzugeben, zahlreiche Interessenten hinterlegten bereits Interesse.

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Der offiziellen Mitteilung des Premier League-Klubs zufolge ist die endgültige Beurteilung der Verletzung noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend ist noch nicht sicher, welche Behandlungsmethode gewählt wird. Auf hohe Einnahmen durch einen Verkauf des 38-fachen Nationalspielers müssen die Manager des Fußballriesen aber verzichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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