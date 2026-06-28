Tuchel plaudert Transfer aus

Der Rekordtransfer von Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City wird noch in der kommenden Woche finalisiert. Das offenbarte Thomas Tuchel im Anschluss an den 2:0-Erfolg des englischen Nationalteams gegen Panama gegenüber ‚Sky Sports‘. „Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Sache noch vor dem Achtelfinale geklärt ist. Es gab keine Bedenken [hinsichtlich seiner Fitness], die medizinische Abteilung hat grünes Licht gegeben, er ist verletzungsfrei“, so der Coach der Three Lions. Der Medizincheck hatte im englischen WM-Quartier stattgefunden.

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Die Verpflichtung des englischen Nationalspielers wird für den Vizemeister zu einem kostspieligen Unterfangen. Dem Vernehmen nach wird für den 23-Jährigen eine Ablöse in Höhe von 135 Millionen Euro fällig – das entspräche einem neuen Rekord für einen englischen Spieler. Der Sechser selbst soll ein Gehalt von knapp 350.000 Euro pro Woche erhalten, also mehr als 18 Millionen Euro pro Jahr.