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Offiziell Premier League

Di Gregorio verlässt Juve

von Lukas Weinstock - Quelle: afcb.co.uk
Michele Di Gregorio hält den Ball @Maxppp

Juventus Turin lässt Keeper Michele Di Gregorio ziehen. Für den 29-Jährigen geht es auf Leihbasis zum AFC Bournemouth. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 12,7 Millionen Euro.

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In Turin steth Di Gregorio bis 2029 unter Vertrag. Die Alte hat mit Kamil Grabara (27) vom VfL Wolfsburg bereits einen neuen Torhüter am Haken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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