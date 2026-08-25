Premier League
Di Gregorio verlässt Juve
@Maxppp
Juventus Turin lässt Keeper Michele Di Gregorio ziehen. Für den 29-Jährigen geht es auf Leihbasis zum AFC Bournemouth. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 12,7 Millionen Euro.
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Ciao Michele 👋🇮🇹— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026
We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs
In Turin steth Di Gregorio bis 2029 unter Vertrag. Die Alte hat mit Kamil Grabara (27) vom VfL Wolfsburg bereits einen neuen Torhüter am Haken.
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