Juventus Turin lässt Keeper Michele Di Gregorio ziehen. Für den 29-Jährigen geht es auf Leihbasis zum AFC Bournemouth. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 12,7 Millionen Euro.

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Ciao Michele 👋🇮🇹



We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026

In Turin steth Di Gregorio bis 2029 unter Vertrag. Die Alte hat mit Kamil Grabara (27) vom VfL Wolfsburg bereits einen neuen Torhüter am Haken.