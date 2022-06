VfB mit Vagnoman einig – Poker beginnt

Der VfB Stuttgart hat offenbar gute Karten auf eine Verpflichtung von U21-Europameister Josha Vagnoman. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Schwaben mit dem 21-jährigen Rechtsverteidiger auf einen Vertrag bis 2026 geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knackpunkt ist allerdings die Ablöse: Vagnoman ist noch bis 2024 an den Hamburger SV gebunden. Der Zweitligist fordert sieben Millionen Euro – zu viel für die sparsamen Schwaben.

Zuletzt war Vagnoman auch mit der TSG Hoffenheim, dem VfL Wolfsburg und ausländischen Klubs in Verbindung gebracht worden. Klar ist, dass der athletische Rechtsfuß in der kommenden Saison erstklassig spielen will.