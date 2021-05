Trotz DFB-Vertrag: Bayer will Hermann halten

Peter Hermann soll Bayer Leverkusen über die Saison erhalten bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will die Werkself den Assistent von Hannes Wolf, der zum DFB zurückkehrt, in anderer Funktion an den Verein binden. Die Zukunft des 69-Jährigen soll nach dessen Sommerurlaub in den kommenden Wochen geklärt werden. Neu-Coach Gerardo Seoane bringt sein eigenes Trainerteam mit.

Noch steht Hermann beim DFB unter Vertrag und sollte in seiner Funktion als Assistent von Wolf zur deutschen U19-Nationalmannschaft zurückkehren. Dem Fachmagazin zufolge sei der Wunsch der Werkself jedoch ein Verbleib des Bayer-Urgesteins. Bereits von 1989 bis 2008 sowie von 2009 bis 2011 war Herrmann in verschiedenen Funktionen beim Bundesligisten tätig.