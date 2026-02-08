Medien: Flick erwägt Barça-Abschied

Hansi Flick schließt einen Abschied vom FC Barcelona nach dieser Saison wohl nicht aus. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge würde der 60-Jährige den Verein im Sommer sehr wahrscheinlich verlassen, sollte Víctor Font die anstehenden Präsidentschaftswahlen im März gewinnen.

Font ist der große Gegenkandidat zum aktuellen Amtsinhaber Joan Laporta. Zwar würde Font laut eigener Aussage mit Flick weitermachen, Sportdirektor Deco will er bei einem Sieg aber vor die Tür setzen: „Deco wird nicht mein Sportdirektor sein. Wir werden die Struktur aufbauen, die am besten zu Hansi Flick passt. Wir werden den Namen nicht nennen, wir können ihn nicht bekanntgeben, weil er einen Vertrag hat.“

Flick dagegen ist von Deco überzeugt, schwärmt in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit: „Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Situation mit Deco. Wir vertrauen einander, glauben aneinander und das ist sehr positiv. Wir suchen die gleichen Spieler, weil wir die gleiche Philosophie teilen. Wir konzentrieren uns auf das, was zu tun ist. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Kein Laporta, kein Deco, kein Flick also? Davon jedenfalls geht die ‚Marca‘ aus. Verliert Laporta die Wahlen, sei die Chance groß, dass Flick dem FC Barcelona im Sommer ein Jahr vor Vertragsende den Rücken kehren wird.