Bundesliga
Union klärt Eta-Nachfolge
1 min.
@Maxppp
Der 1. FC Union Berlin hat einen Nachfolger für Ex-U19-Trainerin Marie-Louise Eta gefunden, die bei den Profis das Erbe von Steffen Baumgart angetreten ist. Wie der Bundesligist bekanntgibt, wird Daniel Schulz die Aufgabe bis zum Saisonende übernehmen und zudem parallel Coach des U21-Perspektivteams bleiben.
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1. FC Union Berlin @fcunion – 10:38
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Daniel #Schulz übernimmt bis Saisonende unsere U19 und bleibt parallel Coach des U21-Perspektivteams. Er folgt auf Marie-Louise #Eta.
Seit 2018 ist Daniel bereits als Trainer im NLZ tätig, Inhaber der A+-Lizenz und war früher selbst Profi - von 2005 bis 2010 Innenverteidiger und Kapitän der Eisernen.
#FCUnion #FCUNachwuchs
Daniel #Schulz übernimmt bis Saisonende unsere U19 und bleibt parallel Coach des U21-Perspektivteams. Er folgt auf Marie-Louise #Eta.
Seit 2018 ist Daniel bereits als Trainer im NLZ tätig, Inhaber der A+-Lizenz und war früher selbst Profi - von 2005 bis 2010 Innenverteidiger und Kapitän der Eisernen.
#FCUnion #FCUNachwuchs
Der frühere Union-Profi ist seit 2018 als Jugendcoach beim Hauptstadtklub tätig. Assistieren wird ihm André Vik, der zuvor für die U17 verantwortlich war.
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