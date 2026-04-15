Union klärt Eta-Nachfolge

Der 1. FC Union Berlin hat einen Nachfolger für Ex-U19-Trainerin Marie-Louise Eta gefunden, die bei den Profis das Erbe von Steffen Baumgart angetreten ist. Wie der Bundesligist bekanntgibt, wird Daniel Schulz die Aufgabe bis zum Saisonende übernehmen und zudem parallel Coach des U21-Perspektivteams bleiben.

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Der frühere Union-Profi ist seit 2018 als Jugendcoach beim Hauptstadtklub tätig. Assistieren wird ihm André Vik, der zuvor für die U17 verantwortlich war.