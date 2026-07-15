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Bundesliga

Palhinha lehnt lukratives Angebot ab

von Simon Martis - Quelle: Maisfutebol
1 min.
João Palhinha freut sich über den Klassenerhalt mit Tottenham Hotspur @Maxppp

João Palhinha hat einem Wechsel nach Saudi-Arabien offenbar eine Absage erteilt. Wie ‚Maisfutebol‘ berichtet, lehnte der portugiesische Nationalspieler in den vergangenen Tagen ein lukratives Angebot aus dem Wüstenstaat ab. Stattdessen soll der 31-Jährige einen Verbleib in Europa bevorzugen, insbesondere Benfica Lissabon gilt weiterhin als möglicher Abnehmer.

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Für die Portugiesen könnte sich ein Transfer nun einfacher gestalten. Dem Bericht zufolge ist der FC Bayern mittlerweile bereit, bei der Ablöseforderung nachzugeben und Palhinha für weniger als die bislang geforderten 25 Millionen Euro ziehen zu lassen. Benfica hat die Vorstellungen der Münchner zwar noch nicht erfüllt, der Rekordmeister soll einem Verkauf jedoch weiterhin offen gegenüberstehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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