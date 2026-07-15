João Palhinha hat einem Wechsel nach Saudi-Arabien offenbar eine Absage erteilt. Wie ‚Maisfutebol‘ berichtet, lehnte der portugiesische Nationalspieler in den vergangenen Tagen ein lukratives Angebot aus dem Wüstenstaat ab. Stattdessen soll der 31-Jährige einen Verbleib in Europa bevorzugen, insbesondere Benfica Lissabon gilt weiterhin als möglicher Abnehmer.

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Für die Portugiesen könnte sich ein Transfer nun einfacher gestalten. Dem Bericht zufolge ist der FC Bayern mittlerweile bereit, bei der Ablöseforderung nachzugeben und Palhinha für weniger als die bislang geforderten 25 Millionen Euro ziehen zu lassen. Benfica hat die Vorstellungen der Münchner zwar noch nicht erfüllt, der Rekordmeister soll einem Verkauf jedoch weiterhin offen gegenüberstehen.