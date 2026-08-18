Wichtige Details offen: Daran hakt die Kane-Verlängerung

Harry Kane soll zeitnah seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der deutsche Rekordmeister weiterhin fest davon überzeugt, den 33-Jährigen von einem längeren Verbleib zu überzeugen, muss allerdings einige wichtige Details mit dem Torjäger klären. Dabei geht es neben der angestrebten Vertragslänge vor allem um eine mögliche Ausstiegsklausel und sogenannte Matching Rights für seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur, die bei einem eingehenden Angebot für Kane mit einer eigenen Offerte in gleicher Höhe nachlegen dürften.

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Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft kündigte zuletzt selbst Gespräche mit den Münchnern an und ließ verlauten, dass beide Seiten „ganz entspannt sind“. Der aktuelle Vertrag des Angreifers ist noch bis zum Saisonende gültig. Im Raum steht eine Verlängerung bis 2029 mit einer Option auf eine weitere Saison.