Thierry Henry ist ein großer Fan von Landsmann Michael Olise (24). Im Podcast ‚Kampo‘ schwärmt die französische Stürmerlegende vom Star des FC Bayern: „Michael ist etwas Besonderes, weil er anders denkt. Bei Genies sollte man irgendwann aufhören, sie verstehen zu wollen. Ist er ein Genie? Ach, und wie! (…) Würdest du einem Maler vorschreiben, wie er malen soll? Warum willst du ein Genie bremsen?“

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Henry hatte Olise bei den Olympischen Spielen 2024 als Coach der französischen Mannschaft trainiert. „Michael rief mich jeden Tag an, um von der Olympiateilnahme zu erzählen, obwohl ihn die englische Nationalmannschaft für die Europameisterschaft brauchte. Ich musste niemanden überzeugen. Michael Olise ist seit seiner Kindheit ein großer Fan der französischen Nationalmannschaft. Er sagte zu mir: ‚Wo auch immer ich hingehe, ich werde meinem Verein sagen, dass ich zu den Olympischen Spielen fahre, das ist alles“, offenbart Henry im Podcast.