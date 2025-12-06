Auch Bundesligisten dran: Zwölf Klubs jagen Mainoo

An Interessenten mangelt es Kobbie Mainoo nicht, sollte er Manchester United im Winter verlassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind zwölf Vereine aus England, Italien, Spanien und Deutschland am 20-Jährigen interessiert. Insbesondere bei der SSC Neapel steht der Mittelfeldspieler, wie bereits im vergangenen Sommer, hoch im Kurs.

Mainoo ist unzufrieden mit seiner Einsatzzeit bei Manchester United. Er möchte seinen Jugendklub im Januar leihweise verlassen, um seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer zu wahren. Seinen einzigen Startelfeinsatz in dieser Saison verbuchte er im Ligapokal gegen Viertligist Grimsby Town. In der Liga kommt der zehnfache englische Nationalspieler auf neun Joker-Einsätze.